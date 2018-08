De loopbaan van Whitney BB verliep uit het boekje. Het eigen fokproduct van de familie Greeve liet al veel potentie zien onder Michael’s zus Patricia, waarna de lijn doorsteeg onder Michael richting CSI5* niveau. Begin dit jaar werden ze nog derde in de 1.60m Grote Prijs van Jumping Amsterdam, nadat ze vorig jaar de 1.55m Grote Prijs van CSI Eindhoven wonnen, dubbel nul sprongen en met het oranje team derde werden in de Nations Cup in Dublin en zesde werden in de 1.60m GP van CSI Twente. Ze wonnen zelfs een keer in één week twee CSI2* Grote Prijzen, die van Lichtenvoorde en Roosendaal.

200 procent

“Je mag haar gerust een ‘once in a lifetime horse’ noemen. Als je ziet wat we allemaal samen hebben kunnen doen. Zij gaf altijd tweehonderd procent als ze de ring in ging en nam vrijwel altijd prijzengeld mee naar huis. Misschien drie of vier concoursen niet. Vind zulke paarden maar eens. Die zijn er bijna niet”, vertelt Michael Greeve.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl