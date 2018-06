Geen recordscore overigens voor Zonik in de kür: die liep hij dit voorjaar in Den Bosch (83,9%).

Kittel zet Zweden weer op 1

77,5% voor Patrik Kittel en zijn zeer getalenteerde merrie Well Done de La Roche CMF (v. Fürstentraum) in de kür. Daarmee gaat Zweden – met zowel voor Zweden als Nederland nog een combinatie te gaan – aan de leiding in de landenwedstrijd.

Rotterdam 2018 is niet het concours van Madeleine Witte-Vrees en Cennin. Na de teleurstellende Grand Prix liep ook de kür niet helemaal zoals we gewend zijn van de combinatie. Cennin had weer te kampen met spanning en zo slopen er fouten in de proef. 74,915% in de kür.

Nederland en Zweden gelijk op na Spécial

Na het eerste deel van de ontknoping van de landenwedstrijd in Rotterdam (de Grand Prix Spécial) gaan Nederland en Zweden gelijk op. Zweden kwam met 15 plaatsingspunten uit de Grand Prix, Nederland met 13. Daar kwamen er voor Zweden 1 (Therese Nilshagen/Dante Weltino) en 3 bij (Juliëtte Ramel/Buriel KH) en voor Nederland 2 (Hans Peter Minderhoud/Glock’s Dream Boy) en 4 (Emmelie Scholtens/Apache). Beide op 19 punten dus.

Format

Iets voorspellen is met het streepresultaat lastig. In het nieuwe format is de klassering van de ruiters in de Grand Prix, de Grand Prix Special en de kür op muziek bepalend voor de plaatsing in de landenwedstrijd. In voorgaande edities werden de percentages opgeteld. Nu tellen de zes hoogste klasseringen per team mee (3 hoogste klasseringen Grand Prix en 3 hoogste klasseringen tweede proef). Het kan dus zijn dat de 4 punten van Emmelie Scholtens met Apache dus nog werden weggestreept voor hogere klasseringen van Edward Gal én Madeleine Witte-Vrees.

Eerste winst sinds lange tijd

Rotterdam kan vanavond het toneel vormen voor een eerste succes voor het Nederlandse dressuurteam sinds lange tijd. De kans is zonder meer aanwezig. Als Edward Gal de kür wint (zoals hij ook de Grand Prix won afgelopen donderdag) komt Nederland op z’n hoogst op 20 punten. Dat kan nog minder zijn als daarbovenop Madeleine Witte-Vrees met Cennin de 2e of 3e plaats pakt (ook niet ondenkbaar).

Zweden

In de tussenstand van de FEI Nations Cup dressuur staat Zweden er vooralsnog het beste voor, al twee keer wonnen zij (Compiègne en Uggerhalne). Ook in Rotterdam is Zweden aanwezig met een sterk team: Patrik Kittel met Well Done de la Roche CMF, Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD, Juliette Ramel met Buriel KH en Tinne Vilhelmson-Silfvén met Paridon Magi. Het Amerikaanse team zit ook in de A-finale en hetzelfde geldt voor het Duitse ‘B-team’.

Starttijden Nederlandse combinaties GPS 5* (landenwedstrijd)

18.30 uur Emmelie Scholtens met Apache – 72,289% (4 plaatsingspunten)

18.50 uur Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy – 73,787% (2 plaatsingspunten)

(live) uitslag

Starttijden Nederlandse combinaties GP kür (landenwedstrijd

19.40 uur Madeleine Witte-Vrees met Cennin – 74,915%

20.20 uur Edward Gal met Glock’s Zonik –

(live) uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl