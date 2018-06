Nederland zegeviert in ontknoping landenwedstrijd

Patrik Kittel werd tweede in deze kür op muziek met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstendraum) , Steffen Peters uit de VS reed naar het brons met zijn toppaard Rosamunde (v. Rock Forever).

Spanning en sensatie

Spanning bij Cennin (v. Vivaldi) en zijn amazone Madeleine Witte-Vrees in de eindfase van de landenwedstrijd. De kür verliep niet vlekkeloos voor de voshengst en zijn amazone. De spanning was bij aanvang al van het gezicht van Witte-Vrees af te lezen. Na een goede stapreprise ging het mis in een hoek waar de Vivaldi-nazaat even schrok. Dat resulteerde onder meer in foutjes in de series. Witte-Vrees kon wel haar reservelijn voor de serie om de twee rijden, maar echt toppunten zaten er toen niet meer in. De combinatie kreeg 74,915% toebedeeld en werd uiteindelijk zesde.

Patrik Kittel reed de pas tienjarige Well Done de la Roche CMF vervolgens met veel bravoure door de kür, al zat er een klein foutje in de serie om de twee en kwam er wat spanning naar boven in sommige andere onderdelen. De entourage was duidelijk nog wel wat spannend voor deze Beierse merrie, maar Kittel heeft al weer veel vooruitgang geboekt de afgelopen maanden. Een prachtige score van 77,5 % was het resultaat. Daarmee ging Zweden weer aan de leiding.

Presteren onder druk

De druk lag op de laatste Nederlandse starter, Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P.. Het duo reed een spectaculaire en foutloze proef op het moment suprême. Gal liet Zonik zien op de majestueuze muziek van de oude kür van Romanov. Mooie series, piepkleine pirouettes en een spectaculaire laatste lijn imponeerden zowel het publiek als de deskundigen die het geheel van commentaar moesten voorzien. Die hadden er niet veel meer aan toe te voegen dan “één en één is drie”. Gal reed zich naar een voorlopige eerste plaats met 3% voorsprong op Patrik Kittel: 80,075%.

Laatste starter Thinne Vilhemson-Silvfén reed met Paridon Magi (v. Don Primero) een harmonieuze kür, die echter niet geheel foutloos was. De amazone kreeg foutje in de serie om de pas, die ze herstelde met haar reservelijn. Een wat teleurstellende 75,350% en de vijfde positie in het eindresultaat. Daarmee kon de Zweedse haar land niet aan de overwinning in de Nations Cup helpen.

Nieuw format

In het nieuwe format is de klassering van de ruiters in de Grand Prix, de Grand Prix Special en de kür op muziek bepalend voor de plaatsing in de landenwedstrijd. De zes hoogste klasseringen per team tellen mee. Daarbij gaat het om de drie hoogste klasseringen in de Grand Prix en de drie hoogste klasseringen in de tweede proef, voor de helft van de combinaties de Grand Prix Spécial en voor de andere helft de kür op muziek.

Lang geleden

In 2015 was het Nederlandse dressuurteam voor het laatst internationaal succesvol, toen met Diederik van Silfhout, Edward Gal, Hans-Peter Minderhoud en Patrick van der Meer. Na het teleurstellende resultaat in Rio, is Nederland de afgelopen jaren weer aan het opbouwen geweest met nieuwe combinaties en een nieuwe bondscoach in de persoon van Rien van der Schaft.

De winst in de Nations Cup is dan ook een mooie opsteker voor de Nederlandse dressuurruiters, zeker nu de Wereldruiterspelen in Tryon in zicht komen. Maar er ontbraken natuurlijk wel wat dressuurkanonnen bij de andere deelnemende landen. Duitsland had niet haar sterkste combinaties afgevaardigd naar Rotterdam en in het Amerikaanse team ontbrak Laura Graves.

VS derde

De Amerikaanse Kasey Perry-Glass liet weer zien dat haar Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) veel talent heeft voor de zwaarste oefeningen. Er was wel wat spanning bij het paard te zien, maar tegelijkertijd waren de meeste oefeningen foutloos en toonde de zwarte ruin zeer veel lossigheid, 77,060% en een vierde plaats. Het Amerikaanse team werd uiteindelijk derde in de landenwedstrijd.

Uitslag Kür op muziek

Uitslag Nations Cup

Bron: Paardenkrant – Horses.nl