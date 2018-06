Ontslagen Withages één van zes kandidaten FEI Dressuur Commissie

Withages werd in 2008 ontslagen door toenmalig voorzitter van de FEI, Prinses Haya. De Prinses beschuldigde het hele comité ondermeer van zware partijdigheid en het voortrekken van diverse privézaken. Deze incidenten vonden plaats op de Olympische Spelen van Hong Kong. Hoewel Withages in de eerste instantie tegen deze beslissing inging, diende ze op 21 november 2008 haar ontslag in.

Einde termijn Luis Lucio

De huidige commissie bestaat uit voorzitter Frank Kemperman, Andrew Gardener, Luis Lucio, Anna Paprocka Campanella, Klaus Roeser en Georg Williams. Het termijn van Lucio eindigt aan het eind van dit jaar. Dat geldt ook voor Paprocka Campanella, maar haar positie wordt door middel van stemming gevuld.

Zes kandidaten

Withages is nu één van de kandidaten voor de commissie met een termijn van vier jaar. De overige kandidaten zijn Cara Whitham, Christilot Boylen, Barbara Ardu, Irina Maknami en Beatriz Ferrer-Salat.

Bron: Dressage News