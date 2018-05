Onyschenko wil zich verkiesbaar stellen voor presidentschap Oekraïne

De oligarch, die rijk werd in de handel in gas en olie, wordt in zijn vaderland ervan verdacht de Oekraïense staat zo’n honderd miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. Daarom woont hij sinds een aantal jaren noodgedwongen in Barcelona. Daarnaast is hij de eigenaar van een paardenhouderij in Duitsland.

Politieke ervaring

Toch wil Onyschenko er bij de eerst volgende presidentsverkiezingen in de Oekraïne in 2019 er staan. “De verkiezingen zijn op 31 maart, precies op mijn vijftigste verjaardag. Dan wil ik tot president verkozen worden. De Oekraïne verdient een betere regering. Ik heb de afgelopen jaren veel politieke ervaring opgedaan. Het is mijn bedoeling om maar één term te regeren en dingen goed te krijgen.”

Geen belemmering

Ondanks dat Onyschenko op dit moment niet in zijn vaderland woont ziet hij dat niet als een belemmering om op de kandidaatslijst te komen en het uiteindelijk tot president te schoppen. “Dat lijkt me geen probleem. Volgens de Oekraïense wet moet ik tien jaar in Oekraïne geregistreerd zijn, maar daar niet per se wonen. Dit geldt voor mij, ik heb een Oekraïens paspoort en ben daar al 48 jaar ingeschreven. Daarnaast heb ik een eigen partij die alles omtrent de verkiezingscampagne voor mij organiseert.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Osnabrücker Zeitung