Ook ‘Bosty’ moet CHIO Rotterdam voorbij laten gaan

Nadat eerder vandaag bekend werd dat Nederland in de Nations Cup van CHIO Rotterdam geen beroep kan doen op Nederlands kampioen Frank Schuttert met Chianti’s Champion, heeft ook het Franse team een flinke aderlating moeten doen. De merrie Sangria du Coty (Quaprice Bois Margot x Muguet du Manoir) van Roger-Yves Bost is nog niet fit genoeg om in Rotterdam te springen.