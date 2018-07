Werth wint kür en prijs ‘beste ruiter’ voor derde keer

In de kür was de afstand Isabell Werth en Dorothee Schneider minder groot dan in de Grand Prix. Schneider stuurde Fohlenhof’s Rock’n Rose (v. Rubin Royal) met twee eerste plaatsen en drie tweede plaatsen naar 78.97%. Ze bleef ruim een procent onder Werth die met Emilio 80.145% kreeg, met drie eerste plaatsen en twee tweede.

‘Hij raakte wat in de war’

Werth: “Emilio was super in vorm, maar ik kreeg toch wat foutjes in de proef.” In het appuyement naar rechts trapte de Ehrenpreis-zoon zich op zijn kroonrand en werd onzeker. “Hij raakte wat in de war”, aldus Werth, “en vervolgens reed ik te snel de pirouette in. Tussendoor liep ik wat achter de muziek, maar het kwam toch weer goed.”

Bijzonder concours

Door een onderhuidse ontsteking (Einschuss) kon Werth met Emilio niet meedoen aan de Duitse kampioenschappen. Maar de twaalfjarige ruin, die nauw verwant is aan Bella Rose, is weer helemaal terug. “Ik ben super blij en gelukkig hoe Emilio er weer aan staat. Voor mij was het concours echt heel bijzonder, natuurlijk vooral ook door de come back van Bella Rose”, besluit Isabell Werth.

Twee keer Rubin Royal

Op de derde plaats in de kür eindigde Hayley Watson-Graves met Rubins Nite, die net als Rock n’ Roll van Rubin Royal OLD afstamt. De Britse scoorde 75.755%. De vierde plaats ging naar Stefanie Schatz-Weihemüller met de vijftienjarige KWPN’er Wunderkind (v. Sydney). De vijfde plek was voor Borja Carrascosa en de negenjarige Ein Traum (v. Estobar NRW).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressursport Deutschland