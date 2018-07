Ook tweede kwalificatie voor Been: ‘Dit verwacht je natuurlijk niet’

Hij was verreweg de snelste van de achttien combinaties in de barrage. Op Holland van den Bisschop (Heartbreaker x Libero) ging de ruiter in de barrage op een prima wijze rond. Hij nam korte wendingen en dat bracht hem een flink tijdvoordeel. Uiteindelijk dook hij met 39.06 een seconde onder de tijd van de Ier Daniel Coyle. Voor Been betekende dat niet alleen de winst, maar ook een bedrag van ruim 8.000 euro.

Niet voldoende

Coyle had in de rit voor Been met Farrel (v. Cardento) de tot dan toe snelste tijd neergezet en was ook nog foutloos. De 40.02 van Coyle bleek niet voldoende. Als derde eindigde Ali Al Khorafi uit Koeweit met Cheril (Quidam Sohn x Centgraf).

Heel goede vorm

Direct na zijn overwinning was Been duidelijk: “Met dit paard rijd ik de Grote Prijs. Hij is echt in een heel goede vorm. Dit verwacht je natuurlijk niet”, aldus de ruiter. “Gelukkig kan ik hem morgen een rustdag geven en zondag hoop ik foutloos met hem de Grote Prijs te kunnen voltooien. Ik ga zeker mijn best doen, want winnen wil je natuurlijk altijd bij CH De Wolden.”

Bron: Persbericht