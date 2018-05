Ook U25-rubrieken voor springruiters op CHIO Rotterdam

“Ik vind het reuze belangrijk dat wij jeugdige springruiters in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar de gelegenheid geven om in een ambiance als die van ons te rijden en ervaring op te doen,” aldus Yves Houtackers, directeur sportief springen van het CHIO Rotterdam. “We bieden dit springtalent bovendien een mooi podium om zich te presenteren.”

Ervaring opdoen

Rob Ehrens, die samen met Luc Steeghs de Nederlandse U25 ruiters begeleidt is enthousiast over deze nieuwe rubrieken. “We hebben veel zeer talentvolle combinaties in Nederland in die leeftijdscategorie, dit is een mooie wedstrijd waar zij veel ervaring opdoen en de toeschouwers verzekerd zijn van mooie sport!”

De internationale U25 rubrieken voor dressuurcombinaties zijn op donderdagavond en vrijdagavond in het InterChem Dressuurstadion. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni 2018 viert het CHIO Rotterdam haar 70ste editie in het Kralingse Bos.

Bron CHIO Rotterdam