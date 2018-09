Opnieuw waarschuwing voor Townend vanwege zweepgebruik

Het incident gebeurde in het weekend van 26 augustus. Volgens Townend ging het om een paard dat de gewoonte had om voorbij de hindernissen te lopen en de jury heeft de uitleg geaccepteerd. “Ik wilde dit gedrag in de kiem smoren”, vertelde de Britse eventingruiter op Horse and Hound. “Ik heb dit ook aan de jury uitgelegd en zij hebben dit geaccepteerd. Het paard heeft daarna goed gepresteerd en is blij en gezond en geniet nu even van een vakantie.”

Het was niet duidelijk om welk paard het ging op Blair Castle. Townend reed Tregilder (v Royal Concorde) in de CIC3* en Cillnabradden Evo 9v. S. Creevagh Ferro) in de Event Rider Masters, waarmee hij respectievelijk eerste en tweede werd. Met Crumlinpark Genie eindigde hij op de 45-ste plaats in de 1*.

Badminton

Toen de ruiter in mei op de Badminton Horse Trials een officiële waarschuwing kreeg, kwam hij vlak daarna met openbare excuses. “Ik heb mijn Badminton cross country-rondes voor het eerst gezien toen ik gisteravond thuiskwam. Ik ben zo teleurgesteld en boos over de manier waarop ik heb gereden. Het zag er niet goed uit en ik wil er niet zo uitzien”, zo verklaarde Townend op zijn website.

Sponsor kwijt

Het gebeuren in mei werd in de media groot uitgemeten en Townend kreeg een vracht aan kritiek over zich heen. Het incident zorgde er ook voor dat de ruiter twee sponsoren kwijt raakte.

Bron: Horseandhound