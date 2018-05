Opnieuw winst voor Francisca den Elzen in KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy

Den Elzen werd met haar Albrecht`s Hoeve`s Lars zowel in de dressuur als de marathon en de vaardigheid tweede. Dat leverde haar aan het einde van de wedstrijd de overwinning op. Jacques Poppen bracht twee paarden aan de start. Met zijn PP ging hij ruim aan de leiding in de dressuur, maar moest in de marathon teveel terrein prijsgeven. Met PP kwam Poppen uiteindelijk op de derde plaats. Met zijn tweede troef, Anniek uit de Poppenkast, werd Poppen tweede.

Agenda

Er staan in deze competitie nog twee wedstrijden in de agenda. In Hellendoorn vindt volgende maand 9 en 10 juni de derde competitiewedstrijd plaats en 3 t/m 5 augustus wordt de finale in Wierden gehouden. Den Elzen staat er met twee overwinningen goed voor in de competitie, die ze 2016 en 2017 ook op haar naam schreef.

Uitslag KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy Limburg

1. Francisca den Elzen, 126.04

2. Jacques Poppen, 131.85

3. Jacques Poppen, 149.77

Bron: KNHS