Opnieuw zege voor Deusser met Equita van’t Zorgvliet

Tien combinaties plaatsten zich voor de barrage van deze 1,55m-rubriek en daarvan bleven er vijf nog een keer foutloos. Deusser was met dik een seconde verschil het snelst van deze vijf foutlozen, maar Eric Lamaze was goed voor de allersnelste barragerit. De Canadese ruiter zat in het zadel van Chacco Kid, klokte af op 35,45 seconden, maar liep tegen vier strafpunten aan. Daarmee eindigde hij net buiten de top 5.

Top drie

Whitaker zadelde Catwalk IV (v. Colman) voor deze rubriek en liet de ruin in 36,81 seconden finishen. Dat was een fractie sneller dan Farrington, die Creedance in 36,84 seconden rondstuurde. Vrijdag maakte Farrington zijn rentree met de elfjarige Lord Z-zoon, na de beenbreuk die hij in februari opliep.

Deusser en Equita kwamen in 35,51 seconden aan de finish.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl