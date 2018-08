Oranje boven op alle FEI jeugdrankings

In de U-25 wordt zowel de eerste als de tweede plaats bezet door een Nederlandse amazone. Maxime van der Vlist staat bovenaan met Bailey, gevolgd door de kersverse Nederlands kampioene Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene. Bij de young riders is het al net zo Oranje boven: Esmee Donkers op 1 met Chaina, Febe van Zwambagt op 4 met FS Las Vegas en Laura Quint op 10 met Edison. Bij de junioren staat Daphne van Peperstraten met Cupido met afstand bovenaan en bij de children is het al helemaal een Nederlands feestje: Sanne Buijs met Happy Feet op 1, Lara van Nek met Fariska op 3 en Sanne van der Pols met Excellentie op 4.

