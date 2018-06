Oranje Children tweede in landenwedstrijd, Duitsland maatje te groot

Finn Boerekamp en de zevenjarige Chellthago Z-dochter Gucci boekten in de eerste manche de enige Nederlandse rit zonder fouten. Maar omdat veel andere landen ook hier en daar fouten maakten, ging Oranje vanaf een gedeelde derde plaats met 8 strafpunten op de teller door naar de tweede omloop. Door fraaie nulrondes van Sanne ter Haar met Aldhers (v. Jumbo-Jet) en Senna Everse met haar KWPN-hengst Evert (v. Harley VDL) klom het team van Luc Steeghs naar de mooie tweede plaats op het podium.

Steeghs: ‘Het ging super’

Bondscoach Luc Steeghs was tevreden over het resultaat: “Het ging super, al was het verschil met Duitsland wel een beetje groot. Bij ons was er een beetje spanning in het begin, maar het ging steeds beter lopen. Ze herpakten zich goed, met dit mooie resultaat als gevolg.”

Laatste grote wedstrijd voor EK

De bondscoach is weer een stap dichter bij het vormen van zijn EK-team: “Dit is de laatste grote wedstrijd voor het EK. Morgen nog de Grote Prijs en dan moet ik een keer een keuze gaan maken.”

Ponyteam vijfde

Het Nederlandse team dat aan de start kwam in de landenwedstrijd voor pony´s heeft het podium helaas niet gehaald. Waar in de eerste manche nog twee foutloze rondes op het scorebord verschenen, maakten alle teamruiters in de tweede omloop een springfout. De ploeg van Edwin Hoogenraat, bestaande uit Lily Engelsman, Skye Morssinkhof, Pam Nieuwenhuis en Mart IJland, zakte daardoor van de derde naar de vijfde plaats.

Bron KNHS