Oranje eventingteam voor Tryon bekend

Van 11 tot en met 23 september worden in het Amerikaanse Tryon de World Equestrian Games verreden. In acht hippische disciplines wordt tijdens de WEG gestreden om de wereldtitels. Op 29 juli werd in Ermelo de gehele Nederlandse selectie bekend gemaakt die afreist naar dit WK. Omdat er toen nog veel onduidelijkheid was over de lengte en zwaarte van het cross country parcours, wilde bondscoach Bettina Hoy nog wachten met haar definitieve keuze.

Terrein zwaar beschadigd

Door het slechte weer in Amerika was de bodem op een deel van het beoogde parcours zwaar beschadigd, en het was onduidelijk of dit tijdig hersteld was. Inmiddels heeft de organisatie bekend gemaakt dat het traject op tijd klaar is. De combinaties wacht daarmee een relatief lang traject met een stevige heuvel aan het einde van de cross. Op basis van deze wetenschap, wedstrijdresultaten, trainingservaringen en veterinaire bevindingen heeft Hoy haar selectie gekozen.

‘Geselecteerde ruiters zijn goed voorbereid’

Hoy vertelt: “De geselecteerde ruiters zijn goed voorbereid en we kijken uit naar de uitdaging.”

Van de vijf geselecteerde combinaties, zullen er vier het team vormen en zal er een individueel van start gaan. Welke ruiters in het team komen, wordt pas in Tryon besloten.

De eventingselectie zal bestaan uit:

Merel Blom – Rumour has It N.O.P. (v. Esteban xx)

Laura Hoogeveen – Quibus (v. Quasimodo Z)

Raf Kooremans – Henri Z (v. Heraldik xx)

Alice Naber-Lozeman (Biddinghuizen) – ACSI Harry Belafonte (v. Heraldik xx)

Theo van de Vendel (Ederveen) – Zindane (v. Kreator xx)

Niet meereizende reserve:

Renske Kroeze (Biezenmortel) – Jane Z (v. Johnny Boy II)

Bron KNHS