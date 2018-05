Bondscoaches Steeghs en Hoogenraat met zo sterk mogelijke teams naar Wierden

De prestaties in voorbije Nations Cups waren wisselend, maar daar ligt Steeghs niet wakker van. “De sterkste groep ruiters was ook nog niet mee. Ik heb jeugdruiters kansen gegeven om een keer van een landenwedstrijd te proeven, zoals in Lamprechtshausen vorige week waar de parcoursen ook wat lichter staan dan in Wierden. Hoe gaan ze met de spanning om? Kunnen ze de druk aan? Dat is belangrijke informatie voor me in het traject richting het EK.”

Hoge verwachtingen

Voor Wierden heeft Steeghs hoge verwachtingen. De meeste teamleden hebben al goede internationale resultaten neergezet en zelfs al gepresteerd op concoursen bij de senioren. Ook de Nederlandse kampioenen zijn erbij: Megan Laseur, Mel Thijssen en Senna Everse. Tijdens het concours zal de bondscoach bepalen wie als reserve teamlid opgesteld wordt.

Pony’s

Edwin Hoogenraat, bondscoach pony’s, heeft ook getracht om zijn sterkste team neer te zetten. “Ik heb in elk geval vier ponyruiters die afgelopen tijd heel goed gepresteerd hebben. Er zijn dus wel verwachtingen, maar we hebben nog niet zo’n ervaren team als vorig jaar. We zullen dus zien!”

Op Manege De Vossenbos wordt deze week 320 paarden en pony’s verwacht en de eerste staan al op stal. Dutch Youngster Festival begint woensdag 30 mei met de eerste internationale jeugdrubrieken en sluit op zaterdag 2 juni af. De landenwedstrijden vinden plaats op donderdag (junioren, Young Riders en pony’s) en vrijdag (Children).

Nederlandse teamleden in Wierden:

Young Riders:

Megan Laseur

Sanne Thijssen

Lars Kersten

Kars Bonhof

Junioren:

Mel Thijssen

Paris Morssinkhof

Rowen van de Mheen

Iris Hakvoort

Beau Schuttelaar

Children:

Emma Bocken

Finn Boerekamp

Lilly Engelsman

Cejay Joosten

Senna Everse

Pony’s:

Pam Nieuwenhuis

Lilly Engelsman

Mart IJland

Enrico van Manen

Fleur Holleman

Bron: Persbericht