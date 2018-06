Oranje springruiters voor CHIO Aken

Voor de springruiters gaat het CHIO dinsdag 17 juli van start. Op donderdagavond staat de gerenommeerde Nations Cup op het programma. Rob Ehrens heeft voor het team de volgende ruiters aangewezen: Leopold van Asten, Marc Houtzager, Johnny Pals, Frank Schuttert en Maikel van der Vleuten. De ruiters hebben diverse paarden mee naar Aken. Welke vier combinaties uiteindelijk in de landenwedstrijd van start gaan, wordt later bekend.

Leopold van Asten

Leopold van Asten kwam dit jaar uit voor Nederland in de landenwedstrijd van Rome met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Het team werd daar zevende. Vorig jaar werd de ruiter alleen opgesteld in de landenwedstrijd van La Baule.

La Baule en Rotterdam

Marc Houtzager was met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) dit jaar naast Rotterdam ook in La Baule van de partij. In La Baule werd het team tweede. Vorig jaar won Houtzager met het team de finale van de Nations Cup in Barcelona. Ook op het EK in Gothenburg was Houtzager een van de teamleden, Nederland werd toen zesde.

Nederlands kampioen

Nederlands kampioen Frank Schuttert werd dit jaar door Rob Ehrens opgesteld in La Baule. Met Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) reed hij een nul rondje en een ronde met vier strafpunten.

Vaste waarde met Verdi

Maikel van der Vleuten was jarenlang een vaste waarde voor het Nederlandse team met de KWPN-hengst Verdi TN (v. Quidam de Revel). Verdi, die nog niet met pensioen is, komt niet meer voor het team in actie. Voor Van der Vleuten is Aken nu weer de eerste Nations Cup wedstrijd die hij rijdt dit jaar.

Betrekkelijke nieuwkomer

Johnny Pals is een betrekkelijke nieuwkomer in het team, in totaal kwam hij tien keer uit voor Oranje. Vorig jaar werd hij één keer mee genomen door Rob Ehrens. Pals was met Wesselina (v. Cumano) onderdeel van het team dat in Gijon tweede werd.

