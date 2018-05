Otto Becker over nieuwe springsportnaties: ‘Ze hebben paardrijden geleerd’

Het interessante FAZ-artikel met een prachtig slot (de wereld van de springsport kan sneller draaien, maar één ding blijft zoals het was: aan het eind van het liedje verdient Paul Schockemöhle) laat onder andere bondscoach Otto Becker uitgebreid aan het woord die vertelt over de ‘nieuwe’ paardensportnaties: “Ik werd me er pas op de Wereldruiterspelen in 2006 bewust van: wie daar allemaal foutloos rond reed. Ze hebben ons ingehaald. Ze hebben paardrijden geleerd.”

Medaille op WEG

Toch maakt Becker zich nog niet zo’n zorgen. “We zijn net zoals voorheen goed genoeg.” Op de Wereldruiterspelen in Tryon is kwalificatie voor de Olympische Spelen (en dus eindigen bij de beste zes) het minimum. “Net zoals andere jaren gaan we voor een medaille.”

Graf zu Rantzau: ‘Dit was nodig’

FEI-president Breido Graf zu Rantzau stond op de jaarvergadering van de FN ook nog even stil bij het FAZ-artikel. Hij sprak daar over de ‘goede oude tijd’, toen nog de helft van alle internationale springconcoursen in Duitsland plaatsvond, alle topruiters naar Duitsland kwamen en medailles praktisch een zekerheid waren voor Duitsland. “Als dat zo gebleven was, had de sport het niet overleefd. De sport moest globaliseren en de prijs daarvoor is dat medailles moeilijker behaald kunnen worden. We moeten met nieuwe ideeën komen om talenten op te leiden en goede paarden in ons land te houden.”

Beste drie in medaillespiegel

De FN heeft ondertussen ook haar doel op de Wereldruiterspelen duidelijk gemaakt: eindigen bij de beste 3 in de medaillespiegel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FN/FAZ