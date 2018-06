Otto Becker: ‘We kunnen niet meekomen’

Voor de Duitse bondscoach Otto Becker komt de ene na de andere teleurstelling. Na het Duits kampioenschap in Balve moest hij te kennen geven dat hij topruiters Christian Ahlmann en Daniel Deusser niet kan opstellen voor Tryon en in de FEI Nations Cup gaat het ook niet al te best. “Ik wil dit niet mooi praten, de Nations Cup van vandaag was een enorme teleurstelling”, zegt hij over de laatste plaats van Duitsland in de Nations Cup-etappe in Sopot.