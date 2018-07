ECW Imondro onbetwiste winnaar vijfjarige tuigpaarden Zuidenveld

De deelnemers aan de rubriek vijfjarige tuigpaarden werden uit de diverse categorieën uitgenodigd op basis van prestatie van dit seizoen. Negen paarden kwamen er in de baan. Na een herkansing werd het een onomstreden overwinning voor ECW Imondro (uit Sastrona ster preferent van Jonker, fokker G.W. Zuidema-Van Dam uit Liederholthuis) van Alfons Engbers. Schitterend van front, een extra voorbeengebruik, achter er goed bij en zuiver vierkant zo liep deze jonge topper zich naar het kampioenschap.

KWPN-hengsten

Manno-zoon Idol van Black Horse B.V. met Mark de Groot kon naast Imondro plaats nemen. De KWPN-hengst showde zich met veel actie maar wist niet de gehele wedstrijd in zijn juiste balans te blijven. Met zijn altijd er bijzonder fier overkijkende India (v. Cizandro) behaalde Anton Kogelman plaats drie. De arbiter plaatste vervolgens Ivo PSH (v. Saffraan) van H. Pos voor de KWPN-hengst Image HBC (v. Ditisem) van de HBC-stal met Harry van Middelaar.

Nationale competitie

In de nationale competitie heeft zich sinds kort een nieuwe speler aangemeld en die is nu al meteen hoofdrolspeler. Zeven paarden namen er deel met voor vier een herkansing. En bij die herkansing wisselde de koppositie. Die ging naar Icanita (v. Colonist) van Toon van Doorn met Harry van Middelaar. Het was voor Icanita de tweede competitiewedstrijd en die won ze dus ook. Icanita is een super attente merrie met heel veel vermogen en souplesse. Ze kan schakelen. Een prachtig front, achter veel vermogen en voor een goede actie, zo ging ze naar de top.

Just Lucky en Innovatief

Lambertus Huckriede reed Just Lucky (v. Wentworth Ebony), ook een paard dat zeer aansprekend presteerde en zich heel deftig in het front maakte, naar plaats twee. Daarna volgde de KWPN-hengst Innovatief (v. Zepplin) van Hengstenhouderij Landzicht met Mark de Groot. Deze moest bij herkansing zijn voorlopige koppositie verwisselen met plaats drie en dat kwam omdat Innovatief tijdens de tweede omloop wel heel erg gretig werd en fouten maakte. In zijn eerste omloop showde hij super deftig met een zeer expressief voorbeengebruik. Henk Hammers kwam met de scherp bewegende Jakarta (v. Ditisem) van de familie Veerman op de vierde plek. Innovatief nam deel in het kader van zijn verplichtingen als dekhengst. De andere uitkomende hengsten Indiana, Image HBC, Icellie en Idol moeten dit jaar vijfmaal worden gestart in de nationale limietklasse.

Nog meer KWPN-hengsten

Veel kwaliteit was er in de lage limietklasse. Vijf paarden kregen daar een herkansing en daarbij waren drie KWPN-hengsten. Ook de kopplaats was voor een KWPN-hengst. Het was namelijk Indiana (v. Colonist) die met zijn fraaie gedragen show de winst binnenhaalde. Prachtig terugkomend in het front, een mooie actie voor, een groot zweefmoment genererend en achter functioneel aantredend, zo won hij in handen van Klaas Buist deze wedstrijd. De jury plaatste vervolgens de bij stukken goed optredende maar toch nogal wat foutjes makende KWPN-hengst Icellie (v. Bocellie) van Rein Bosch met Harm Jan Veenstra op plaats twee gevolgd door Heideroos (v. Cizandro) van Wout Liezen met Harry van Middelaar. Ook Heideroos maakte tussen haar goede momenten door nogal wat foutjes. Daarna volgden Heraut (v. Bentley VDL) met Freek Saris en de KWPN-hengst Heliotroop VDM (v. Colonist) van Jaap van der Meulen met Henk Hammers.

Klinkklare overwinning voor Brandy

De speaker noemde de winnaar van de ereklasse legendarisch terwijl hij toch nog maar twaalf jaar is. Het gaat hier om Brandy (v. Uromast) van het Brandy Consortium. De in handen van Harry van Middelaar bijna niet te kloppen Brandy voegde ook nu weer een klinkklare overwinning toe aan zijn geweldige staat van dienst die hem inderdaad nu al bijna legendarisch maakt. Brandy is uniek door zijn geweldige front en zijn natuurlijke en spontane manier van showen. Daarna volgde Lambertus Huckriede met de veel front makende ECW Business (v. Vlasco) van Gerrit Egberink. De arbiter plaatste vervolgens Bastiaan met Erik van der Veen voor Equifirst Amadeus (beiden zonen van Saffraan) met Leendert Veerman waarbij Amadeus zeer goed begon maar daarna te vaak in de fout ging.

Meerspannen

De arbiter werd in de tweespanrubriek ingeschakeld. Het ging tussen het span van Hammers en dat van Veerman. Hammers met Heliotroop en Funita kreeg de voorkeur. Veerman had Equifirst Zilver (v. Ranno) en Emerson aangespannen en het was zeker heel goed te volgen dat er ook een jurylid de voorkeur gaf aan dit span. Daarna kwam het span van Mekkes maar in de tandemrubriek ging Veerman dan weer aan de leiding. Daar had hij Emerson voor Eribo (v. Manno) gezet en Emerson voelde zich als in vis in het water in deze vrije positie. Vervolgens moest de arbiter er weer aan te pas komen. Het tandem van Mekkes kwam voor dat van Hammers.

Bron: KWPN