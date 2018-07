Eebert-dochter Jaicilya overtuigend naar dagkampioenschap Luttenberg

Gerard Lokhorst uit Kamperveen is de fokker van Jaicilya (uit Emmalya stb van Waldemar), die volgens inspecteur Viggon van Beest een imposante merrie met zeer veel front en uitstraling is. “Ze is opwaarts gebouwd en ook in beweging heeft ze zeer veel front, een heel goed voorbeengebruik en een goede lichaamshouding. Een uitgesproken kopnummer.”

Drie tickets CK

Bij de vier- tot en met zevenjarige veulenboekmerries kregen drie van de vier aangeboden merries een ticket voor de CK, dit zijn dochters van Ditisem, Eebert en Unieko. Ook een aansprekende register A-dochter van Bocellie, Jalina V (uit Zalina keur van Manno, fokker G.E. Veenstra uit Kornhorn) van A. Huisman uit Staphorst, zien we daar terug. “Een langgelijnde merrie met veel ras, die in beweging front maakt en een goed voor- en achterbeengebruik heeft en een goede lichaamshouding heeft.”

Kyraminde beste driejarige

Zes driejarige merries werden er gepresenteerd, vijf mogen er op voor het sterpredicaat tijdens de Centrale Keuring in Norg op 27 juli. Als beste driejarige kwam Kyraminde (Fantijn uit Filhelmin ster van Aquarel, f/g E. Sneller uit Zwolle) uit de bus, zij mocht zich meten met onder andere Jaicilya in het dagkampioenschap. “Een goed gebouwde merrie met een sterke lendenpartij en een opvallend lang en goed gelegen kruis. Ze beweegt met een goede actie, een goed voor- en achterbeengebruik.” Haar halfzus, eveneens van Fantijn, was eveneens een van de opvallendere paarden. Deze Kobra (uit Oldana elite van Gaston, fokker W.M. Veneklaas-Slots uit Zeijerveld) van A.B. Jansen uit Zeijerveld heeft een aansprekend model met veel ras en front, wat ze ook in beweging laat zien. Hiernaast mogen nog twee dochters van Fantijn en een dochter van Manno door naar de Centrale Keuring, net als de enige tweejarige merrie die werd gepresenteerd, een dochter van Cizandro.

Tweede titel voor Nexxpresso

Het hengstveulen Nexxpresso (Cizandro uit Betske keur sport-tuig van Marvel) van fokker Henk Lassche uit Roveen bleek, net als eerder deze week tijdens de Handelskeuring Rouveen, de kampioen van deze keuring. “Een veulen met heel veel ras, front en uitstraling, die er in de finale nog een schepje bovenop deed”, aldus Van Beest. Hij was het enige hengstveulen dat werd voorgesteld. De volle zus van de nationaal reservekampioen van vorig jaar, Michelin, deed het eveneens goed door tijdens deze Lokale Keuring een plek in de finale op te eisen. Deze Nikita (Icellie uit Juliea vb van Stuurboord) van Rein Bosch uit Hellendoorn wordt op de CK vergezeld door twee andere merrieveulens die vanuit Luttenberg werden doorverwezen.

Bron: KWPN