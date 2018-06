Harley VDL, Jenssen VDL, Henkie en Daily Diamond leveren kampioensveulens

Voor de kampioenskeuring van de springveulens werden zowel vier merrie- als vier hengstveulens uitgenodigd. Netendri VDL (Jenssen VDL uit Gentendri VDL ster van Cardento) van f/g VDL Stud werd tot kampioen verkozen bij de merrieveulens. “Dit is een jong en opvallend veulen. Ze is bloedgemaakt, heel correct gebouwd en heeft een heel atletisch lichaam. Dat zien we ook terug zodra ze in beweging komt. Ze galoppeert lichtvoetig, kan goed schakelen en is een heel modern springveulen”, vertelt inspecteur Bart Henstra over het kampioensveulen uit de eerste jaargang van de Harley VDL-zoon Jenssen VDL.

Halfzus Kobalt VDL

Het goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande Colman-veulen Narsinaa (uit Abersinaa ster van Calido I) van f/g Sietse van der Meer uit Surhuisterveen eindigde dankzij haar actieve, krachtige galop als tweede. Ze is een halfzus van de onlangs goedgekeurde hengst Kobalt VDL (v.Modesto).

Als derde mocht de aansprekende en met goede balans galopperende N’Abalia SMH (Edinburgh uit J’Abalia SMH stb van Zirocco Blue VDL) van fokker Minne Hovenga uit Jelsum opstellen, net voor de sterk galopperende Arezzo VDL-dochter Noveada (uit Chic ster IBOP-spr van Indoctro) van f/g Tj. Tjaarda uit Dronrijp.

Twee keer Van der Meer

Bij de hengstveulens in de springrichting kwam de Harley VDL-zoon Norton (uit Fransinaa ster van Indoctro) van fokkers Sietse en Geert van der Meer op kop. “Dit is een modern, goed ontwikkeld hengstveulen met een goede bovenlijn. Hij galoppeert op een actieve manier, met veel afdruk. Ook in draf laat hij zien heel atletisch te zijn.” Norton bleef net voor op Nadall VDL (Carrera VDL uit Gannacinthe VDL ster van Mr.Blue) van f/g VDL Stud, die een langgelijnd model met iets verticale halsvorm heeft, en met veel ruimte en balans galoppeert.

Derde werd de goed galopperende Falaise de Muze-zoon Nobilis (uit Jaolytha stb van Etoulon VDL) van f/g M. Terpstra uit Aalzum, net voor de heel atletische, met goed lichaamsgebruik bewegende Nancarus SMH (Douglas uit Nancara ster prest van Indoctro) van f/g Minne Hovenga.

Eén merrieveulen

De Henkie-dochter Nikita van de Terpen (uit I ster IBOP-dres d-oc van Obelisk) van f/g R.J. Rienstra uit Wommels werd verkozen tot kampioen bij de dressuur-merrieveulens. “Dit is een correct en goed gemodelleerd veulen die telkens met veel beentechniek door de baan ging”, licht Henstra toe over het enige merrieveulen dat werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Hengstveulens dressuur

Bij de hengstveulens gingen er twee de strijd met elkaar aan, en trok Nalantho (Daily Diamond uit Valantha stb PROK van Goodtimes) van f/g Maatschap Groenhout-Post uit Jistrum aan het langste eind. “Nalantho is een goed bespierd veulen, met goede verhoudingen in zijn lichaam. In beweging heeft hij veel kracht, afdruk en schakelvermogen.” Daarmee bleef hij voor op Nykko de Jeu (Franklin uit Sisther de Jeu elite sport-dres PROK van Gribaldi) van f/g Emmy de Jeu. Dit jonge veulen is voldoende ontwikkeld en valt op met zijn goede houding in beweging.

CK Harich

Op de veulenkeuring zijn veertig veulens uitgenodigd voor de Centrale Keuring van Friesland, welke op 10 juli in Harich gehouden wordt.

Bron: KWPN