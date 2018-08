Roaring Lion verslaat wereldconcurrentie tijdens het York Ebor Festival

Het was smullen geblazen voor de race-fans tijdens het York Ebor Festival en met name van de Juddmonte International Stakes met een deelnemersveld waar men u tegen zegt. Onder de starters in deze race bevonden zich toppaarden als meervoudig Groep 1 Ascot winnaar Poet’s World en Without Parole, de Dubai World Cup winnaar Thunder Snow, de Dubai Turf winnaar Benbatl en de Ierse Derby winnaar Latrobe.

De leeuw brulde

De driejarige Roaring Lion (Kitten’s Joy x Vionnet) brulde en versloeg onder jockey Oisin Murphy met 3 ¼ lengte Poet’s World en de derde aankomende Thundering Blue. Trainer John Gosden was uitermate tevreden met de overwinning van zijn pupil en zei dat voor hem geen verrassing was. “Na het winnen van de Dante Stakes in mei en de Coral-Eclipse van afgelopen maand en de geweldige ontwikkeling van het paard verwachtte ik een grote prestatie en die heeft hij geleverd. Hij is pas drie jaar en qua bouw groot. Als wij deze herfst en volgend jaar rustig de tijd nemen voor zijn verdere ontwikkeling dan wordt hij nog beter dan hij nu al is. Het is een feit dat de racepaarden eigenlijk hun hoogtepunt bereiken op vijfjarige leeftijd” Eigenaar Sheikh Fahad Al Thani van Qatar (Qatar Racing Limited) zei dat Roaring Lion het volgend seizoen mogelijk in de QIPCO Irish Champion Stakes (G1) zal starten. “Het is echter nu nog te vroeg om daarop vooruit te kijken maar ik ben verguld met deze overwinning” Sir Michael Stoute daarentegen was teleurgesteld over de prestatie van Poet’s Word. “Jockey James Doyle zei dat het voor de laatste bocht erg rommelig werd en dat hij van richting moest veranderen waardoor wij in de bocht ineens in de slechtste positie koersten”.

Topmeeting te York voor trainer John Gosden met een winsom van £ 1,2 miljoen

Na het winnen met Roaring Lion volgde de dag daarop de overwinning met Lah Ti Dar (eigenaar Lord Andrew Lloyd Webber), de Lonsdale Cup op vrijdag met Stradivarius die daarmee ook nog eens een bonus van 1 miljoen pond opstreek en de Sky Bet Ebor Handicap met Muntahaa voor stalgenoot Weekender.

Godolphins plannen voor Benbatl en Thunder Snow

Godolphins paard Benbatl koerste n de Juddmonte International Stakes niet onverdienstelijk en wordt thans voorbereid om op 27 oktober a.s. in de Cox Plate te Moonee Valley tegen Winx te strijden. Trainer Bin Suroor “Benbatl doet het erg goed en deze race is een grote stap voor hem en voor zijn toekomst. Hij daarvoor al in september in quarantaine moeten gaan. Voor Thunder Snow was de timing van deze race goed als voorbereiding op de Jockey Club Gold Cup (Belmont Park op 30 september) en de Breeders ‘Cup Classic ( Churchill Downs op 2 november).

