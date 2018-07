Ruim 5.500 euro voor veilingtopper KWPN-online

De collectie te veilen veulens bestond uit vier merrietjes en dertien hengstjes. Harley VDL was met twee merrieveulens de enige hengst met twee veulens in de collectie. De veilingtopper Nyazinthe P. was er een van en de andere, New Star JB, stond met het bedrag van 4.000 euro ook in de top 5. De topper van de eerste KWPN-onlineveiling van vorig jaar, Maistro, was ook een nakomeling van deze hengst.

Boven gemiddeld

Het tweede geld werd betaald voor de Glock’s Toto Jr-zoon Nicholas. Voor dit hengstveulentje uit een Charmeur-dochter werd op het laatste moment nog geboden tot een bedrag van 4.750 euro. Nice Guy (v. Glasgow vh Merelsnest) en Noralieke (v. For Romance) werden beiden voor 4.500 euro verkocht en New Star JB (v. Harley VDL) en Nobody is Perfect But Me (v. I’m Perfect) leverden beiden met 4.000 euro ook nog een bedrag van boven de gemiddelde prijs op.

Omzet

De totale omzet van deze eerste editie van de KWPN online-veiling van dit jaar bedroeg 61.550 euro. De gemiddelde prijs die voor een veulen werd betaald kwam uit op 3.620 euro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl