Veilingtopper Hannover naar Nederlandse koper

Bij de springpaarden werd het meeste geld betaald voor de Chacco Gold-zoon Commander. Deze vijfjarige ruin werd voor 36.000 euro naar Zweden verkocht.

Omzet

De totaalomzet van de veiling voor de paarden bedroeg 1.118.000 euro en daarmee kwam de gemiddelde prijs uit op 15.108 euro. Er werden 44 paarden verkocht binnen Duitsland en dertig stuks werden door buitenlandse kopers gekocht.

Veulens

Bij de veulens kwam het totaalbedrag uit op 311.600 euro en gemiddeld werd er 6.629 euro voor een veulen betaald. Het duurste veulen was Sun of Secret, die voor 14.500 werd gekocht door een Duitse koper. De meeste veulens, die werden verkocht bleven in Duitsland, tien vertrokken er naar het buitenland.

Komplete lijst

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Hannover.com