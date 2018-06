Veertien ruiters gingen in de barrage van de 1,45m-proef van start. De eerste twee combinaties zetten meteen al een snelle tijd op de klokken. Karen Polle reed met de merrie Sari (v. Ninio de Rox) 42,79 seconden, maar tikte een balk uit de lepels van de tweede hindernis. Als snelste vierfouter werd de Japanse elfde.

Harry Charles legt lat hoog

Direct daarna legde de jonge Brit Harry Charles de lat hoog. De Casall-zoon Vivaldi du Dom was uiterst voorzichtig en finishte zonder strafpunten in 42,87 seconden. Daarmee bleef hij lang op kop, de een na de andere beet zich stuk op de snelle tijd. Niemand kon de tijd onder de 44 seconden krijgen.

Flying Schröder

Dat lukte Gerco Schröder wel, die met de tienjarige Numero Uno-dochter Glock’s Debalia in een hoog tempo over het parcours vloog. Alles paste perfect en zonder in te houden voor de laatste sprong eindigde Schröder in 41,82 seconden. Met nog vier combinaties te gaan nestelde de Tubbergenaar zich stevig op kop van het klassement.

Funnell pakt tweede plek

Alleen William Funnell kwam nog dichtbij. De Brit finishte met de groot galopperende Billy Angelo in 42,42 seconden en pakte de tweede plaats, net voor Harry Charles. Laatste starter Hendrik Jan Schuttert sprong een vlotte ronde met Balboa HS (v. Tygo) en zijn tijd van 44,11 seconden was goed voor de vierde plaats. Hij drukte zo de Twentenaar Gerben Morsink met Rapidash (v. Chaqui Z) naar de vijfde plek.

‘Van nature heel snel’

Gerco Schröder was zeer tevreden met de overwinning op eigen terrein. “Glock’s Debalia sprong heel goed. Ze is van nature heel snel en denkt goed mee. Ze zoekt de hindernissen goed op”, aldus Schröder en vervolgde: “Het was een selectieve proef met een korte tijd, maar er kwamen toch veertien man in de barrage.”

Bron Paardenkrant-Horses.nl