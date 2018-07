Overwinning voor Thomas Mertens en vijfjarige Blom’s Icarus

In de vijfjarigen rubriek volgde nul ronde op nul ronde, waardoor het een 21 combinaties tellende barrage werd. Mertens had twee ijzers in het vuur; Blom’s Idense (v. Zirocco Blue) en Blom’s Icarus. Blom’s Idense klokte een tijd van 34,41, uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. De stalruiter van Rinus Blom deed er met Blom’s Icarus een schepje bovenop, en ging er in een tijd van 32,28 met de winst vandoor.

Goede gooi

Miranda Harke deed met Indless (v. Dexter R) een goede gooi naar de eerste plek. Ze finishte in een tijd van 32,47, wat resulteerde in een mooie tweede plaats. Judith Vetker stuurde haar Spartacus merrie Iniesta rond in een tijd van 33,44, en besteeg hiermee plek drie. Sandra Schmuecker volgde op de voet met haar Cadeauminka (v. Kannan) in een tijd van 33,72.

Programma

Vanaf woensdag begint het internationale programma van CSI Ommen met twee 1* rubrieken, en vanaf donderdag beginnen ook de 4* rubrieken. Vrijdagavond is de spectaculaire puissance en zondag de 4* 1.60m Grote Prijs van het Vechtdal. Vorig jaar werd de Grote Prijs gewonnen door Marc Houtzager, die ook dit jaar weer van de partij is.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl