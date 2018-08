Paard overlijdt na val in 3*-cross Millstreet

Patrick Martin Byrne maakte met BGS Country Dreams deel uit van een van de twee Ierse teams die in Millstreet in de landenwedstrijd uitkwamen. Het paard debuteerde in Millstreet op 3*-niveau, nadat de ruin vorig jaar succesvol 2*-wedstrijden had gelopen. Byrne had zoon van Power Blade zelf tot dit niveau opgeleid.

Geen ‘rotational fall’

De combinatie kwam ten val op hindernis 22, een wagen. Het was geen zogenaamde rotational fall en de hindernis had bij niemand anders problemen veroorzaakt. De organisatie maakte in een verklaring bekend dat er sectie zal worden verricht om de doodsoorzaak te achterhalen.

Bron Eventing Nation