Paard van Belgische amazone verongelukt in cross Luhmühlen

De elfjarige Zangersheide ruin raakte zwaargewond aan zijn wervelkolom bij een val op een stijlsprong direct na het water. Hij werd afgevoerd met de dierenambulance, maar bleek niet meer te redden.

Eerste vierster

Chloe Raty startte Axel Z tot nog toe in driesterren wedstrijden. Het was de eerste vierster voor de combinatie. In april was ze nog met Axel Z in Oudkarspel, waar ze vierde werden. In 2016 deed de combinatie mee aan de 3* in Boekelo.

De organisatie van Luhmühlen laat weten dat Raty uitgebreid medisch onderzocht is en het ‘naar omstandigheden goed gaat’ met de amazone.

Lees ook: Lips mist vlag en kukelt uit leidende positie

Bron: CCI*4 Luhmühlen / Paardenkrant – Horses.nl