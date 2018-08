Padinus-zoon Aristoteles V beste in 3* GP Bromont

Veel strijd dus in de elf man sterke barrage van de 3* Grand Prix. Als vierde in de barrage sprong Jonathan McCrea met de dertienjarige KWPN’er Aristoteles V een snelle foutloze ronde. Op het fokproduct van G.H.S. Vullers uit Nunhem klokte de Amerikaan 42,54 seconden en dat bleek uiteindelijk snel genoeg voor de zege.

Kampioenskeuring

De zoon van Padinus bereikte destijds op de hengstenkeuring de kampioenskeuring en werd hierin derde. Het verrichtingsonderzoek werd niet afgemaakt en na het WK voor jonge springpaarden, waar Aristoteles V als vijfjarige liep, vertrok hij naar Amerika. Sinds 2013 is de zoon van Padinus onder het zadel van Jonathan McCrea.

Uit Eurocommerce veiling

Vlak achter Jonathan McCrea werd de Ier Jordan Coyle tweede met de Darco-zoon Colorado in een tijd van 42,71 seconden. Coyle heeft Colorado nog maar een maand in handen. De vijftienjarige BWP-ruin kwam via de executie-veiling van Eurocommerce voor 50.000 euro in Amerikaanse handen. Gerco Schröder zat onder meer in het zadel van de Darco-zoon.

Ali Ramsay derde

De derde plek in Bromont was voor Ali Ramsay. De Canadese was met Hermelien VD Hooghoeve (v. Tangelo van de Zuuthoeve) bijna een seconde langzamer dan McCrea.

Bron Persbericht Bromont