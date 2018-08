Pals op 4 Emmen op 6 in 1,45m Beervelde

Johnny Pals zette met de tienjarige Cooper van de Heffinck nakomeling Captain Cooper als eerste starter een snelle tijd neer van 58,17, waarop hij hoopte dat zijn collega’s zich stuk zouden bijten. Uiteindelijk betekende deze tijd een mooie vierde plek voor Pals. Kim Emmen reed de negenjarige hengst Eclips (v. Baloubet de Rouet) naar een zesde plaats in een tijd van 62,13.

Supersonisch

Winnaar van de 1,45m rubriek was de 17-jarige Thibault Phillippaerts, het jongere broertje van de tweeling Olivier en Nicola. Hij zette met Cataleya 3 (v. Cachas) een supersonisch snelle tijd neer van 52,49 seconden, drie seconden los van de nummer twee.

Nederlands succes

Gisteren was Bianca Schoenmakers al succesvol in de jonge paarden rubriek voor zevenjarigen. Schoenmakers pakte een gedeelde vijfde plek met de Glasgow vh Merelsnest N.O.P. nakomeling Gambler Z, en met Andra Z (v. Andiamo Z) pakte ze een tiende plek. Vanmiddag mocht Kim Emmen met Fiolita (v. Diamant de Semilly) ook nog een tweede prijs in ontvangst nemen in de CSI3* 1,35m rubriek.

Bekijk alle uitslagen hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl