Pam Nieuwenhuis derde in eerste ronde EK Pony’s

Anderson reed haar pony Gangnam Style II rond in 71,71 seconden, een tijd waar geen van haar collega’s ook maar in de buurt kwam. De tweede plaats ging naar de Française Ilona Mezzadri met Callas Rezidal Z bleef ze op bijna drie seconden achterstand van de nummer één.

Nederlandse combinaties

Onze landgenote Pam Nieuwenhuis reed met Zeppe van de Ijsseldijk foutloos in een tijd van 75,41 en bereikte hiermee de derde plaats. Lily Engelsman, Liv Huijbregts, en Mart Ijland moesten alle drie een tijdfout noteren.

Programma

Morgen vindt de landenwedstrijd plaats over twee rondes. Beide rondes tellen ook voor de individuele strijd. Zondag is uiteindelijk de finale, en deze wordt ook over twee rondes verreden.

Bekijk hier de complete uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl