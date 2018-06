Papierloos jureren positief getest op CDI Achleiten

Het systeem van eDressage werd gecreëerd door het softwarebedrijf van Daniel Göhlen, in samenwerking met de Europese Hippische Federatie. Gastvrouw van CDI Achleiten, Sissy Max-Theurer, en organisator Thomas Bauer wilden het evenement graag ter beschikking stellen.

Testen

Het papierloze jureren werd voor het eerst getest op het Global Dressage Festival in Wellington, waar Baur sportdirecteur is. Naar verwachting zal het systeem aankomende winter gebruikt worden bij alle zeven CDI’s op het Global Dressage Festival. Dit jaar wordt het eerst nog getest in Leudelange, Luxemburg en Cappeln.

Heel trots

“Na vijf wedstrijddagen kunnen we heel trots zeggen dat het nieuwe systeem geweldig werkt en juryleden, schrijvers en toeschouders heel enthousiast zijn over de snelheid en betrouwbaarheid”, liet Sissy Max-Theurer opgetogen weten.

Meer contact

“Het systeem werkte geheel foutloos en zonder problemen. De invoertabellen op de tablets zijn heel duidelijk en je kan ieder onderdeel gemakkelijk invoeren en er commentaar aan toevoegen. De juryleden signeren het protocol direct op het scherm en de ruiter ontvangt zijn resultaten binnen vijf minuten na zijn rit. Door de scores, die naderhand niet gecorrigeerd hoeven te worden, krijgt het publiek meer contact met de sport”, aldus Thomas Lang.

Bron: Dressage News