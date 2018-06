Paris Panthers winnen Cascais, London Knights blijven leiden

Ook het team van Leopold van Asten weerde zich kranig, de Nederlander reed samen met Christian Ahlmann voor de Scandinavian Vikings. De heren kregen twee balken en eindigden op de tweede plaats vandaag. In het klassement staat dit team inmiddels op de vijfde plaats.

Weigering voor Schröder

Gerco Schröder kwam in het tweede rondje slecht uit voor een hindernis met Glock’s Lausejunge (v. Ludwigs As) en kreeg een weigering te verstouwen. Dat leverde ook nog extra tijdfouten op, waardoor de teller op 10 eindigde. Zijn team, de Prague Lions staat nu negende.

London Knights aan de leiding

Team London Knights staat eerste, nu 8 van de in totaal 16 wedstrijden in de League verreden zijn. Valkenswaard United blijft hen wel op de hielen zitten, nadat de teams vandaag beide naar 8 strafpunten reden.

Colombiaan aan kop

Het wasde Colombiaan Carlos Enrique Lopez Lizarazo die met Ulhane de Conde (v. Jarnac) de individuele wedstrijd won. In Nederland is deze ruiter vooral bekend door de vreemde capriolen die zijn paard Admara in Den Bosch uithaalde dit jaar. Tweede was Daniel Deusser met Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve), thuisruiter Luciana Diniz werd met Lennox (v. Lifestyle) derde.

De beste 33 uit de league-wedstrijd starten in de individuele Global Champions later op zaterdagavond. Leopold van Asten met VDL Group Beauty (v. For Pleasure) is daar ook bij. De GCT van Cascais is vanaf 22:30 live te volgen via deze livestream.

Teamuitslag GCL Cascais

Tussenstand GCL

Uitslag individueel

Bron: Paardenkrant – Horses.nl