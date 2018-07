Patrick van der Meer scoort 76,618%: ‘Vandaag paste alles’

“Hij ging echt heel goed en ik ben super blij mee”, reageert Patrick van der Meer enthousiast. “Het was echt warm vandaag en daar heb ik met losrijden wel rekening mee gehouden. Maar First Apple stond er super fijn aan en had helemaal geen last van de warmte.”

Negen voor de stap

De uitgestrekte stap van de voshengst werd beloond met een negen en verder verscheen er een flink aantal achten op het protocol. “First Apple stapt altijd goed en in draf was hij mooi gesloten. In de galop was een wissel iets minder maar we hadden geen fouten. Soms heb je hier of daar nog wel een dingetje maar vandaag paste alles. Hij was scherp en stond er mooi aan.”

Weer naar Ermelo

Samen met de tweede plek in de eerste selectie is de combinatie nu verzekerd van een startplaats op het NK in Ermelo. Op die plek presteerden ze vorig jaar sterk op het WK jonge paarden bij de zevenjarigen, met de tweede plaats in het eerste onderdeel en de vierde plaats in de finale. “We gaan kijken of we dit jaar ook weer goed in Ermelo kunnen rijden. First Apple is een super fijn paard om op concours mee te nemen.”

Heijkoop volgt

Ook Danielle Heijkoop mag zich gaan voorbereiden op het NK. Met Daula (v. Gribaldi) won ze de eerste selectie en vandaag eindigde de combinatie met 72,279% als tweede. Thamar Zweistra bezette zowel de derde als de vierde plek. Met Erina (v. Jazz) noteerde ze de derde score van 71,838% en met Hexagon’s Filamanda (v. Westpoint) de vierde score van 69,559%.

Bouman en Van Giesen

Naast de selectierubrieken stonden ook de Intermédiaire I en II op het programma. Met een score van 60,441% wonnen Jeske Bouman en Enterprice (v. Ampere) de Inter I. Marijke van Giesen behaalde met Diva (v. Spielberg) haar startbewijs voor de Grand Prix: zij wonnen de Inter II met 63,152%.

Lees ook:

Neelke van Kollenburg: ‘Vooral na zo’n voorbereiding heel blij’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl