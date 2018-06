Een week geleden stapte Patrick van der Meer voor het eerst in het zadel van de twee. “Hoewel het allebei duidelijk klonen van Jazz zijn, zijn er ook wel wat verschillen. Onder het zadel voelen ze, ondanks er ook de nodige gelijkenissen zijn, toch anders. Ze zijn bij verschillende merries opgegroeid en de moeder geeft toch ook een stukje opvoeding mee”, vertelt hij.

Goede Lichte Tour-paarden

“Het mes snijdt voor ons aan twee kanten. Meneer Broere wil graag dat de paarden mee op concours gaan en voor mij is het fijn er weer een stel goede Lichte Tour-paarden bij te hebben. Vooral als ik met de Grand Prix-paarden op stap ga en ik aansluitend de Lichte Tour kan rijden. Maar ik heb er pas één keer op gezeten en ze staan echt pas net bij me op stal, dus we nemen wel even de tijd.”

Beetje apart

Van der Meer vindt de twee paarden, die vooralsnog luisteren naar de namen Jazz-kloon II en Jazz-kloon III, over goede kwaliteiten beschikken. “Ik heb er hartstikke veel zin in. Maar een beetje apart is het ook wel. Ik heb meerdere Jazz-nakomelingen op stal staan en het is toch ook wel een beetje hun vader. Of ze straks met deze namen of een andere naam op concours gaan, weet ik nog niet.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl