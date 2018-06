Patrick van der Meer: ‘Van goeie heb je nooit genoeg’

“Ik was hier gisteren om leerlingen in de observatiewedstrijd bij de jeugd te helpen. Het is een mooie accommodatie met top bodems en Delft is voor mij toch een beetje een thuiswedstrijd. Doordat Aken naar voren was geschoven en ik dinsdag al weer thuis was, besloot ik dat Chagall makkelijk nog een proefje kon lopen”, legt Van der Meer uit die vorig jaar op ditzelfde concours met Chagall zijn debuut maakte in de Grand Prix kür.

In de gaten

Het duo toonde een aansprekende en foutloze kür. “Eigenlijk ben ik hartstikke tevreden en we hadden geen grote fouten. Alleen in de stap was hij een beetje afgeleid. Het was over de benen wel goed maar Chagall is een hengst die alles graag heel goed in de gaten houdt”, vervolgt hij lachend.

Volle agenda

Door zijn flinke aantal wedstrijdenpaarden heeft Van der Meer op dit moment nog geen vervolgplanning met Chagall. “Met Zippo ligt de focus nu op Rotterdam en het NK, en eventueel Aken. First Apple loopt nog een selectie in de Lichte Tour voor het NK en daarnaast heb ik ook Chinook nog”, aldus de ruiter die vaak in de ring te bewonderen is en ook altijd inzetbaar is voor het team. “Ik vind het nog steeds hartstikke leuk en ga graag op concours. En dan heb je van goeie paarden nooit genoeg.”

Duijndam noteert tweede kürscore

In de gecombineerde kür rubriek volgde Brandon Duijndam op de tweede plaats. Zijn Z2-kür met Aurum (v. Ferro) werd beloond met 71,13%. Charlotte Kruiniger en Majestic Utility (v. Jazz ) reden een kür op Intermédiaire I-niveau en werden derde met 70,75%.

Van der Lei wint Zware Tour

In de Zware Tour reed Agaath van der Lei de hoogste bijeen. Haar Grand Prix-proef met VRB Group’s Caron (v. Florencio) werd beloond met 63,21%. Sietske de Man was met Ziva (v. Jazz) de beste in de Intermédiaire II. De score van 63,01% betekende in het gecombineerde klassement de tweede plaats. Tess Mertens reed Urbilene Reina (v. Florestan I) naar de Grand Prix-score van 62,88%.

Lichte Tour voor Overduin

Jenneke Overduin won met haar goedgekeurde hengst Candreo (v. Sandreo) de Prix St. Georges met 64,93%. Evert Veenstra debuteerde met Zazou G (v. Welthit) en noteerde 63,82% in de Intermédiaire I. Die score leverde het duo in het gecombineerde klassement de tweede plek op. De Prix St. Georges van Letty Roseboom en Dancing Dilinda (v. Sorento) was met 63,53% goed voor de derde plek.

De Graaf en Wiebelitz

In het ZZ-Zwaar was Debby de Graaf met Silke Galloper (v. Brandus) met 62,29% de beste in de eerste proef. In de tweede proef mocht Maike Wiebelitz het oranje lint ophalen. Zij stuurde Empire (v. Wynton) naar 64,79%. In beide proeven noteerde Emily Wiskerke met Giant Cristall (v. Andor) de tweede scores van 61,36% en 64,50%.

Naberink aan kop bij de jeugd

Met de score van 64,12% schreef Mieke Naberink de kleine jeugdrubriek op haar naam. Dat deed de young rider met Chesspoint (v. Westpoint).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl