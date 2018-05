Patrik Kittel: ‘De Grand Prix moet korter en aantrekkelijker’

De Zweedse ruiter vervolgt aan Tidningen Ridsport: “Zelfs de grootste dressuurliefhebbers moeten toegeven dat het moeilijk is enthousiast te zijn over vijftig tot tachtig Grand Prix-proeven op een kampioenschap. Dat is voor juryleden moeilijk en zwaar, maar als de proeven over twee dagen worden verdeeld zijn de uitslagen niet fair.”

Korte kür

Het idee van Kittel is om de Grand Prix korter en aantrekkelijker te maken. “Iedere ruiter zal met een eigen choreografie moeten komen met eigen muziek, waarin iedere oefening – met uitzondering van de piaffe en passage – maar één keer getoond mag worden en een maximum duur van 4,5 minuut. Echter mag alleen het technische gedeelte van de proef beoordeeld worden. Zo wordt iedere rit uniek.”

Hoge moeilijkheidsgraad

De ruiter vindt het wel belangrijk om de Grand Prix Special – voor maximaal 25 combinaties – aan te houden. “Deze proef heeft een hoge moeilijkheidsgraad.” Vervolgens zouden de beste vijftien hiervan een startplaats voor de kür op muziek verdienen. “Met deze opstelling is iedere proef interessant en relevant.”

Kwaliteit

Volgens Kittel is het wel mogelijk dat een aantal mensen deze opstelling als niet eerlijk kunnen ervaren omdat er maar weinig combinaties deelnemen aan de Grand Prix Special. “Maar het is een kampioenschap en het gaat om de beste combinaties. Het gaat er niet om hoeveel Grand Prix’ we kunnen laten zien, maar we hebben variatie en de beste proeven nodig.”

Bron: Tidningen Ridsport