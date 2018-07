Patrik Kittel meldt Delaunay af voor Aken

“Mr. Dude heeft in Aken tegen zijn been aangetikt en draaft daardoor niet goed. Waarschijnlijk is het geen grote blessure, maar desondanks kunnen we niet in Aken starten”, schrijft de ruiter op zijn Facebook-pagina.

Kittel en zijn Dr. Doolittle-nakomeling zijn serieuze kandidaten om Zweden te vertegenwoordigen op de WEG in Tryon. Aken is door het Scandinavische land aangewezen als observatiewedstrijd.

Vorig jaar maakte de combinatie nog deel uit van het Zweedse team dat de bronzen teammedaille won op de Europese kampioenschappen in Gotenburg.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook