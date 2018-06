Patrik Kittels Grand Prix-paard Pasteur overleden

Pastan, zoals Pasteur op stal genoemd werd, was 23 jaar in het bezit van Patrik Kittel. Kittel: “Mijn moeder zag hem en zei ‘jij bent ‘m!'” Met de zoon van de Zweedse hengst Vivaldi behaalde Kittel veel successen in de Grand Prix en was reserve van het Zweedse team voor de Olympische Spelen in Athene in 2004.

VIP Oldie

Sinds tien jaar was hij ‘VIP Oldi’ in de stallen van Kittel, en genoot van zijn pensioen samen met de andere vip’s Scandic, Potifar, Toy Story en Weltspiel .

Bron Facebook Patrik Kittel