Paul Kennedy wint 1.50m, Thijssen wordt zesde

Plek twee was voor de Spanjaard Sergio Alvarez Moya met Carlo 273 (v. Contender), zij kwamen over de eindstreep in 67,27 seconden. Een fractie van een seconde langzamer was Harry Charles met Victor (v. Vanoverbeek), zij zetten de tijd stil op 67,31 seconden. Dit waren dure vier honderste van een seconden voor Charles, het verschil in prijzengeld tussen plek twee en drie was 2475 euro.

Thijssen op stoom

Sanne Thijssen doet goede zaken in het Spaanse Gijon. Woensdag werd ze vijfde in het 1.50m twee fasen parcours, donderdag werd ze zesde in de 1.50m rubriek met Carinja 18 (v. For Fashion). Ze finishten foutloos in een tijd van 69,36 seconden.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl