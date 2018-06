Pavo Cup-winnares Ivoli-E naar Zwitersland

Imagine (v. Dream Boy) leek de onbetwiste winnares te worden van de Pavo Cup 2017 na een zege in de voorronde in Ermelo, de halve finale en het eerste onderdeel van de finale. Maar Ivoli E (v. Dream Boy) gaf de Canadese gastruiter David Marcus het beste gevoel en dat leverde een 9 én de winst op. De twee Dream Boy-merries gingen op herkansing in de Subli Cup, daar was de uitslag omgedraaid.

Niet in WK-selectietraject

Na de finale van de Subli Cup werd het stil rondom Ivoli-E. De Pavo Cup winnares, en daarmee automatisch gekwalificeerd voor de eerste WK-selectie, liep de selecties richting de Wereldkampioenschappen voor vijfjarigen niet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl