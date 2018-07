Pech blijft Duitsland achtervolgen: dik been voor Showtime FRH

De combinatie maakte twee jaar geleden deel uit van het gouden team op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar daarna verscheen Showtime FRH slechts twee keer in de ring: in december 2016 in Salzburg en in november het jaar daarop in München. Toen realiseerde Schneider op beide wedstrijden een score van 80% in de Grand Prix. Bij het rentree eerder deze week werd het duo tweede met 75,65%.

Teamplaats niet meer mogelijk

Vrijdagochtend werd geconstateerd dat de ruin een dik been heeft. De Duitse Hippische Federatie liet op haar website weten dat Schneider in het belang van het welzijn van haar paard zich heeft afgemeld door de Spécial. Schneider hoopte zich in Aken te kwalificeren voor de Wereldruiterspelen in Tryon, maar maakt daar nu geen kans meer op.

Meer pech

Naast Showtime FRH lijkt Desperados FRH van Kristina Bröring-Sprehe niet weer in zijn oude vorm te komen. De zwarte hengst maakte deel uit van datzelfde gouden team in Rio, en verscheen daarna maar drie keer in de ring. Eerder dit jaar maakte hij zijn rentree, maar werd voor de Duitse kampioenschappen weer afgemeld.

Cosmo niet in Aken

Hoewel de getalenteerde Cosmo van Sönke Rothenberger in de eerste instantie wel deel uitmaakte van het Duitse team voor Aken, werd de Van Gogh-zoon teruggetrokken vanwege een infectie. Dat gebeurde in overleg met het Duits Olympiade Committee. “We betreuren het natuurlijk ten zeerste, maar het is de enige juiste beslissing om Cosmo nu te ontzien”, liet bondscoach Monica Theodorescu toen weten. Of Tryon voor het duo in gevaar komt is nog niet bekend.

Bella Rose wél weer in de ring

Bella Rose van Isabell Werth werd ook jarenlang geplaagd door een hardnekkige blessure, maar is inmiddels wel weer helemaal hersteld. De merrie won de CDIO4* Grand Prix woensdag met 77,58%. Werth, die niet Weihegold OLD maar Emilio van start bracht in de Nations Cup, kreeg donderdag een bittere pil te verwerken. Haar Ehrenpreis-zoon staakte in de eerste twee piaffes en werd kwam met slechts 72% de ring uit.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FN