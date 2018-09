Peder Fredricson kiest voor Namelus-zoon Christian K

De elfjarige Namelus-zoon Christian K, gefokt door G.W. Klerks uit Elshout, is dit jaar niet veel ingezet door Peder Fredricson. Maar wat hij liep, deed hij goed. In de landenwedstrijden in Rotterdam en Falsterbo bleef het paard alle rondes foutloos wat voor Fredricson de doorslag gaf om voor de KWPN’er te kiezen.

‘Goed gevoel’

“Hij heeft niet veel wedstrijden gelopen, maar hij deed het heel goed. Ik heb dit weekend ook een goed gevoel gekregen”, vertelt Fredricson die net terug is van vijfsterrenwedstrijd in Brussel.

In vorm

Het WK wordt over meerdere dagen en meerdere proeven verreden. De paarden moeten de vorm voor een lange tijd vast houden. “Chistian K heeft laten zien dat hij over meerdere dagen goed presteert, hij is in goede vorm”, aldus bondscoach Henrik Ankarcrona.

Sterk team

De Zweedse bestaat naast Peder Fredricson en H&M Christian K uit Malin Brayard Johnsson met H&M Indiana, Henrik von Eckermann met Toveks Mary Lou en Frederik Jönsson met Cold Play. Stephanie Holmen is met Flip’s Little Sparrow de reservecombinatie.

“We gaan met echt goede ruiters en paarden. Ik denk dat we nog nooit met zo’n sterk team naar een kampioenschap zijn gegaan”, eindigt Europees kampioen Peder Fredricson op de website van de Zweedse bond.

Bron Ridsport