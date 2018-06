Peder Fredricson vervangt Holger Wulschner in Prague Lions

De Prague Lions, na acht wedstrijden op de negende plaats in de League, had naast de twee Tsjechische ruiters Anna Kellnerová en Aleš Opatrný, Gerco Schröder, Niels Bruynseels en Holger Wulschner binnen hun gelederen. De Duitser wordt nu vervangen door Peder Fredricson. Wulschner kwam alleen in Mexico en Hamburg aan de start. Dit weekend won Wulschner no op eigen terrein de Grote Prijs van Gross Viegeln.

Winnaar GP Cannes

Regerend Europees kampioen en de winnaar van Olympisch zilver Peder Fredricson heeft twee succesvolle weken op de Global Champions Tour achter de rug. De Zweed werd met zijn paard Hansson WL (v. Hip Hop) vierde in de Grand Prix van St. Tropez en won die van Cannes. Door de winst in Cannes mag Fredricson al door naar de Super Grand Prix in Praag in december. De beste zestien teams van Champions League strijden ook in de Play Offs in de Tsjechische hoofdstad.

Bron Horseman/Pragueplayoffs.com