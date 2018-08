Pensioen voor McLain Ward’s Rothchild

Het CSI in North Salem is niet voor niets gekozen als plaats voor het afscheid van Rothchild. In 2008 bracht McLain Ward de zoon van Artos Z hier voor het eerst aan de start. Vele jaren en overwinningen later komt het paard hier weer terug voor zijn afscheidsfeest.

Goud op Pan-Am Games

Met Rothchild reed McLain Ward drie wereldbekerfinales, won hij goud de Pan-Am Games in 2015. Op de wereldruiterspelen in Caen was er team brons en individueel een vijfde plaats. Daarnaast zegevierde het paar op talloze wedstrijden tot op het hoogste niveau.

Laatste wedstrijd in Aken

Vorig jaar liep Rothchild zijn laatste wedstrijden. Hij won de Grand Prix van Devon en was tweede in die van Wellington. Na het CHIO in Aken kwam de hengst niet meer in actie.

Bron Grandprix-replay.com