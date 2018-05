Peter Thomsen’s Horseware’s Cayenne overleden bij geboorte veulen

Op zijn Facebook pagina vertelde Peter Thomsen dat hij en zijn team zich verheugden op het veulen van zijn voormalige topper Cayenne. “Cayenne had een groot vechtershart en gaf altijd alles!”, vertelt de Duitser op Facebook.

Vijfde op EK

De zeventienjarige Holsteinse merrie Cayenne komt uit de fokkerij van FN-directeur Breido Graf zu Rantzau. In 2009 begonnen Thomsen en de Cardino-dochter aan hun internationale loopbaan. Hoogtepunt was de vijfde plaats op de Europese kampioenschappen in Malmö. Hun laatste optreden was op de Duitse kampioenschappen tijdens het CIC3* in Luhmühlen in 2015. In het internationale veld werd het paar achtste.

Bron Reiter Revue/Facebook