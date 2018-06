Peter Wylde: ‘Eltham is een van mijn favoriete paarden’

Oud-Olympiër Peter Wylde won gisteren de eerste nationale 1,40 m-rubriek van het CSI4* in Upperville met het Nederlands gefokte paard Eltham. De negenjarige zoon van Unaniem is één van Wyldes aanstormende talenten. “Hij is zo plezierig te rijden”, zegt de ruiter. “Hij is speciaal, een paard voor de toekomst.” Donderdag loopt Eltham zijn eerste nationale Grote Prijs.