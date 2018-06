Petra van Esch: ‘Nu nog de foutjes wegpoetsen’

“Fartien ging erg lekker”, vertelt Petra van Esch enthousiast. “Van de jury’s kregen we als commentaar: ‘leuke combinatie, nu nog de foutjes wegpoetsen’, en zo is het ook echt. Hij moet echt nog kilometers maken. In de serie sprong hij voor bijvoorbeeld een wissel na.”

Veel kracht

De amazone bracht Fartien hiervoor ook in de Z2 en ZZ-Licht uit. “Waar hij vooral aan moet wennen zijn de series. Wat dat betreft is het een beetje een autist”, grapt Van Esch. “De pirouettes daarentegen doet hij heel goed en daar heeft hij ook heel veel talent voor. Wat ik zelf nog graag wil verbeteren is de oprichting. Hij heeft wel oprichting, maar heeft zoveel kracht van achteruit dat hij voor niet altijd even makkelijk weg komt.”

Eigen plan

Met Fartien wil Van Esch de komende tijd nog blijven starten in de ZZ-Zwaar. “Hij moet eerst echt wat beter bevestigd worden in de series voordat ik de overstap maak.” De amazone heeft een aantal mooie wedstrijden op de planning staan. “Maandag reis ik met drie paarden naar Zwitserland, daar is een nationale wedstrijd. Van de zomer zal ik ze nog wel een paar keer meenemen naar Duitsland. Ik trek altijd mijn eigen plan.”

Succes voor Lisa van de Laar

In de rubriek, die in handicap werd verreden met de ZZ-Licht, eindigde Lisa van de Laar op de tweede plaats. Met Dropshot (v. Prestigde VDL) kwam ze met exact 67% de ring uit. In de tweede proef leverde ze met 63,93% eveneens het tweede ZZ-Zwaar-resultaat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl