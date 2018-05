Petra van Esch slaat dubbelslag in Lichte Tour

In de Prix St. Georges noteerde Petra van Esch met Fifty Fifty de fraaie score van 70% wat goed was voor de unanieme zege. Ook in de Intermédiaire waren de juryleden overtuigd van de proef van het duo. Hier kwam de score uit op 69,78%.

Van de Ven volgt

Suzanne van de Ven volgde met VDV D’Avicci (v. Jazz) op de tweede plaats. Het duo behaalde eerder in het ZZ-Zwaar scores boven de zeventig procent en eindigde in deze klasse afgelopen maart op de KNHS Indoorkampioenschappen op de zevende plek. Met de score van 67,50% in de Prix St. Georges zijn ze nu ook goed op weg in de Lichte Tour. Sylvia van den Broek maakte de top drie compleet. De amazone reed de door haar ouders gefokte Selevia’s Champion (v. Tuschinski) naar 66,10%.

Overduin tweede in Inter I

In de Intermédiaire noteerde Jenneke Overduin met de elfjarige hengst Closehorses Candreo (v. Sandreo) de tweede score van 66,84%. Laurie Vervoort en eveneens elfjarige Chester (v. Tuschinski) werden derde met 65,00%.

Grand Prix voor Geluk

Als enige deelnemer in de Grand Prix was Elisabeth Geluk verzekerd van de zege. Het jurykoppel beloonde haar proef met de negentienjarige ruin Samaranch (v. Krack) met de score van 60,60%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl